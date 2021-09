William Bonner bomba nas redes após detonar Bolsonaro no JN (vídeo)

Apoie o 247

247 - William Bonner fez uma dura fala no Jornal Nacional para criticar as manifestações golpistas do dia sete de setembro. Ele destacou que os participantes dos atos flertam com medidas antidemocráticas e que Jair Bolsonaro aumenta a crise institucional que ele mesmo criou.

“Em diversas cidades, bolsonaristas participaram de atos que afrontam a democracia”< disse.

