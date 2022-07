William Bonner é diagnosticado com Covid-19 e se afasta do Jornal Nacional

O jornalista brincou com o fato de ter sido a primeira vez que foi contaminado pelo vírus edit

247 - O apresentador do Jornal Nacional William Bonner, 58 anos, informou na manhã desta quarta-feira (20) que foi diagnosticado com Covid-19 e só deve retornar na próxima semana, caso seu próximo teste dê negativo.

O jornalista brincou com o fato de ter sido a primeira vez que contraiu o vírus. "Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas Astrazeneca e duas Pfizer tá dando conta", escreveu ele em rede social, de acordo com a Folha de S.Paulo.

O apresentador tomou as quatro doses da vacina.

