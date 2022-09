William Waack aborda “irrigação sanguínea do pênis de Bolsonaro”: “falta irrigar o cérebro” (vídeo)

Vídeo com tom ácido do apresentador viralizou nas redes edit

247 - William Waack comentou em seu programa na CNN Brasil a respeito da cena lamentável promovida por Bolsonaro durante seu comício em Brasília, ao esbravejar que era um “imbrochável” e, com tom ácido, opinou ironicamente sobre a postura do chefe do executivo.

“Bolsonaro citou a irrigação sanguínea de seu pênis, mas, falta irrigar o cérebro” , apontou.

