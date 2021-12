William Waack ataca Lula e abraça Moro

Apoie o 247

247 - O jornalista William Waack afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade nos processos contra o petista, que ambos “já se tratam como adversários prováveis e“brigam por assumir os mesmos atributos aos olhos do eleitorado”. “Consideram-se vítimas de injustiças praticadas por poderosos que ousaram desafiar”, completa ele, que se posiciona contra a decisão da Corte que devolveu os direitos políticos do ex-presidente, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo.

“A Lula sobra o cinismo que o surrado animal político consolidou em mais de meio século de atividade política, numa riquíssima trajetória na qual trafegou da defesa de convicções rumo à busca de oportunidades (de todo tipo). A Moro falta a importante ferramenta política da arte da dissimulação, mas sobra a convicção (pois entendeu bem Maquiavel) que em política é impossível realizar princípios, mesmo os do Direito”, escreve o colunista.

Segundo ele, “o hipotético confronto Lula-Moro num segundo turno por enquanto fascina apenas a ínfima parcela de quem acompanha profissionalmente a política'. Para quem duvida, na mais recente lista de buscas frequentes no Brasil em 2021 divulgada pelo Google (um confiável indicador de interesse do público) não figura nas principais categorias qualquer acontecimento ou nome ligado diretamente à política”

“Estão lá no alto o medo da covid-19, a emoção com mortes súbitas de figuras queridas e o horror ligado a crimes. Além de como arranjar um emprego e ser feliz na relação. ‘Justiceiro’ (Moro) e ‘Injustiçado’ (Lula) talvez só fizessem sucesso se estivessem num dos vários reality shows que dominam totalmente a lista dos programas favoritos na TV. Julgamentos morais são mesmo coisa rara em eleições”, finaliza.

