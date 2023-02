William Waack critica visão econômica de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista William Waack defendeu o arrocho fiscal, na CNN Brasil, a visão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a política econômica ao criticar as suas afirmações sobre instalar um estado de bem-estar social no Brasil com forte intervenção do governo na economia”.

Para o jornalista,” Lula falou de responsabilidade fiscal como sendo uma demanda de banqueiros gananciosos” e não levam em consideração “a expansão dos gastos públicos brasileiros sem uma correspondente fonte de financiamento como causa de inflação”, disse Waack sobre entrevista concedida à emissora na quinta-feira (16).

“Ao contrário: expressa sua profunda convicção de que gastos sociais vão distribuir renda e melhorar o consumo e trazer crescimento da economia”, destacou Waack. “Da mesma maneira, continua a encarar os juros altos – que todos nós detestamos e gostaríamos que fossem mais baixos – não como o resultado de um jogo complexo de fatores relacionados (inclusive a gastança do poder público). Mas, sim, como algo fixado arbitrariamente e longe do seu poder de modificar”, completou. .

Ainda segundo ele, “Lula se orgulha de dizer que está dizendo mais ou menos as mesmas coisas desde 1988 – quase meio século. Talvez esteja aí um problema”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.