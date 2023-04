William Waack diz que Lula está ao lado de Rússia e China contra a ordem atual, ou seja, contra o imperialismo

Apoie o 247

247 - O jornalista William Waack escreveu artigo em sua coluna no jornal Estado de S.Paulo dizendo que Lula está ao lado da Rússia e China contra a ordem atual, ou seja, contra o imperialismo estadunidense.

“A expansão das relações do Brasil com a China é a bofetada perfeita aplicada onde dói. No lote de documentos confidenciais do Pentágono vazados recentemente está a preocupação americana com acordos secretos entre a China e a Nicarágua – fora a notável ampliação da presença chinesa na Argentina, entre outros”, aponta.

O jornalista ainda indica que, “nesse conjunto de papéis confidenciais está o registro de como os russos receberam a genialidade de Lula de propor um “clube da paz” de países neutros para mediar a guerra na Ucrânia, em associação com a China: como forma de se quebrar o paradigma ocidental de agressor (Rússia) e vítima (Ucrânia)”.

“De fato, sendo a China do ponto de vista comercial tão relevante para o Brasil, como não se aproximar dela? Ocorre que a essência da questão internacional colocada hoje é geopolítica, e não simplesmente comercial. É situação substancialmente diferente daquela de 20 anos atrás, quando a China chamava a atenção por crescer muito. Com a Rússia, uma potência que lhe é subordinada, o que a China pretende hoje é quebrar os 70 anos de ordem internacional garantida sobretudo pelos Estados Unidos”, indica.

