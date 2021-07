William Waack diz que parte da elite quer afastar Bolsonaro para depois tentar derrotar Lula

247 – O jornalista William Waack, colunista do Estado de S. Paulo e âncora da CNN, avalia que Jair Bolsonaro já foi derrotado pela pandemia e pode vir a ser afastado numa estratégia das elites econômicas contra o ex-presidente Lula. "O vírus derrotou Jair Bolsonaro politicamente. É impossível entender seu assombroso (dado o tamanho da onda disruptiva que o elegeu em 2018) derretimento sem levar em conta o profundo impacto psicológico do fracasso no combate à pandemia. O presidente não tem capacidade intelectual nem o instinto político para entender exatamente o que está acontecendo, o que o impede também de enxergar como suas reações desequilibradas (política e psicologicamente) pioram em vez de atenuar um quadro político-eleitoral que lhe é hoje francamente desfavorável e, com alta probabilidade, também irreversível", escreve Waack, em sua coluna .

"Forma-se em elites dirigentes empresariais envolvidas no jogo político uma curiosa noção segundo a qual Bolsonaro é o único fator que explica o sucesso de Lula nas pesquisas de intenção de voto. Portanto, para evitar uma vitória de Lula, o caminho evidente seria tirar Bolsonaro do páreo eleitoral, eventualmente através de impeachment", aponta.

