Xi Jinping destaca implementação de políticas do Partido em Xinjiang e salienta estabilidade e segurança

Rádio Internacional da China - O presidente Xi Jinping enfatizou os esforços para implementar plena e fielmente as políticas do Partido Comunista da China (PCCh) para a governança de Xinjiang na nova era, destacando a estabilidade social e a segurança duradoura como o objetivo fundamental.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, fez as declarações durante sua visita de inspeção à Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, de terça a sexta-feira.

Xi pediu o desenvolvimento de Xinjiang em uma região unida, harmoniosa, próspera e culturalmente avançada, com ecossistemas saudáveis e população vivendo e trabalhando em contentamento.

Durante a viagem de inspeção, Xi foi para a capital regional Urumqi e as cidades de Shihezi e Turpan, visitando uma universidade, uma área de porto terrestre internacional, um condomínio residencial, museus, uma aldeia e o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (CPCX), entre outros locais.

Ao visitar a Universidade de Xinjiang na tarde de terça-feira, Xi se inteirou de sua história e desenvolvimento, e seus esforços no cultivo de talentos e na promoção de intercâmbios entre diferentes grupos étnicos. Xi também escutou um relatório por alunos que conduziram um estudo de campo.

Xi disse que, como um país multiétnico unificado, a China possui relações harmoniosas entre seus grupos étnicos diversos e entrelaçados. Ele indicou que todos os grupos étnicos gozam de igualdade, unidade e progresso sob o sistema socialista, enfatizando que as teorias e políticas do Partido relacionadas aos grupos étnicos são perfeitas e produziram o efeito desejado. Ele pediu a promoção de pesquisas sobre as questões básicas da comunidade para a nação chinesa.

Xi disse que, ao cultivar talentos, é essencial promover a virtude. Ele pediu que a universidade destaque suas vantagens e características únicas, fomente uma equipe de professores de alto nível e melhore suas capacidades de pesquisa e inovação.

Ao visitar a Área do Porto Terrestre Internacional de Urumqi, Xi observou que Xinjiang se transformou de uma hinterlândia relativamente fechada para a vanguarda da abertura, pois o país está promovendo a expansão da abertura, o desenvolvimento das regiões do oeste e a construção conjunta do Cinturão e Rota.

Xi enfatizou o avanço da construção da área central do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da incorporação da estratégia de abertura regional de Xinjiang no plano geral de abertura ao oeste do país.

Xi destacou a importância de inovar o sistema para uma economia aberta, impulsionar a construção de grandes corredores de abertura, melhor utilizar os mercados e recursos nacionais e internacionais, e ativamente servir e se integrar ao novo padrão de desenvolvimento.

Ele também pediu a manutenção da política dinâmica zero-COVID, pedindo uma resposta direcionada à COVID-19 que seja conveniente para o povo.

Na manhã de quarta-feira, Xi visitou o condomínio residencial de Guyuanxiang no distrito de Tianshan em Urumqi, onde pessoas de grupos de minoria étnica respondem por mais de 95%.

A educação da excelente cultura tradicional chinesa para os jovens desde cedo ajudará a estabelecer uma base sólida para continuar com a excelente cultura tradicional chinesa, disse Xi depois de assistir a uma apresentação feita por crianças.

A unidade étnica é a linha de vida de todos os grupos étnicos no país, e todos os grupos étnicos em Xinjiang são membros inseparáveis da grande família da nação chinesa, Xi disse ao visitar a casa de um morador local, pedindo a valorização da estabilidade e unidade que já foram alcançadas.

Xi pediu esforços para desempenhar plenamente o papel primário das organizações do Partido de nível comunitário para garantir que todos os grupos étnicos pareçam irmãos e irmãs que se ajudam um ao outro.

Xi visitou o Museu da Região Autônoma Uigur de Xinjiang e assistiu a um show da epopeia da minoria étnica quirguiz Manas no museu. A civilização chinesa é extensa e profunda, e tem uma longa história que remonta à antiguidade, disse Xi, exigindo esforços para melhor preservar e transmitir o patrimônio cultural imaterial, e continuar com as excelentes culturas tradicionais de todos os grupos étnicos.

