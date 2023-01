Xi Jinping encoraja Diário Econômico a inovar na cobertura

O Diário Econômico desempenhou um importante papel em divulgar as teorias inovadoras do Partido edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, transmitiu em uma carta suas cordiais congratulações aos funcionários do Diário Econômico pelo 40º aniversário da criação do jornal. A carta foi lida neste domingo (1) em uma conferência de celebração em Pequim.

Xi Jinping, que também é o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e o presidente da Comissão Militar Central, afirmou que, nos últimos 40 anos, o Diário Econômico desempenhou um importante papel em divulgar as teorias inovadoras do Partido, esclarecer as políticas econômicas e reportar os êxitos econômicos do país.

O chefe de Estado espera que os funcionários do jornal possam levar em prática o espírito do 20º Congresso Nacional do Partido e persistir na direção política correta. Segundo o líder, os profissionais precisam inovar o conceito e a forma da cobertura econômica, bem como construir de maneira acelerada o sistema de comunicação de omnimídia, com a finalidade de fazer maiores contribuições para a promoção e produção de reportagens sobre o desenvolvimento de alta qualidade da economia chinesa.

