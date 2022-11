Xi Jinping envia mensagem de congratulações pela inauguração da Conferência Mundial da Internet 2022

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (9) uma carta de felicitações pela realização da Cúpula de Wuzhen da Conferência Mundial da Internet (WIC, na sigla em inglês) 2022, a ser realizada entre os dias 9 e 11 de novembro.

O líder chinês apontou que, na era atual, a tecnologia digital, como uma força orientadora da revolução científica e tecnológica mundial e da transformação industrial, está cada vez mais integrada em todo o processo de desenvolvimento econômico e social em diversos campos, alterando de forma profunda os métodos de produção, estilo de vida e governança social. Diante das oportunidades e desafios da digitalização, a comunidade internacional deve fortalecer o diálogo e os intercâmbios, bem como aprofundar a cooperação pragmática, com o objetivo de construir de mãos dadas um ciberespaço mais justo e razoável, aberto e inclusivo, seguro, estável e mais vigoroso.

Xi Jinping destacou que a China quer cooperar com outros países do mundo para abrir um caminho de desenvolvimento digital global caracterizado pela criação conjunta e compartilhamento de recursos digitais, incentivo de dinamismo da economia digital, alta eficiência e precisão na governança digital, prosperidade da cultura digital, defesa da segurança digital e promoção da cooperação de benefício recíproco na área digital. Isso visa acelerar a construção de uma comunidade de futuro compartilhado no ciberespaço, de forma a contribuir com sabedoria e força para o desenvolvimento de paz mundial e o progresso da civilização humana.

A Cúpula de Wuzhen da WIC 2022 foi aberta hoje (9) na província de Zhejiang, tendo como tema “Construir de mãos dadas um mundo cibernético e futuro digital para promover uma comunidade de futuro compartilhado no ciberespaço”.

