Xi Jinping felicita Grupo de Mídia da China por lançamento de canal olímpico

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (25) uma mensagem de congratulações pelo lançamento do canal olímpico do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês).

Na mensagem, o líder chinês apontou que o canal olímpico deve contar as histórias do esporte chinês, reforçar o intercâmbio e a cooperação internacional no esporte e promover o aprendizado mútuo e o entendimento entre povos da China e do resto do mundo.

Xi Jinping disse ainda que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim começarão em pouco mais de 100 dias. Ele espera que esse canal olímpico possa apresentar o trabalho árduo dos atletas de gelo e neve da China e de outros países, explicar o conceito de verde, compartilhamento, abertura e integridade, e mostrar as competições maravilhosas desta edição dos jogos olímpicos de inverno.

O canal olímpico do CMG e sua plataforma digital foram oficialmente lançados nesta segunda-feira. Trata-se do primeiro canal de esporte do mundo com transmissão simultânea em alta definição e em ultra-alta definição de 4K.

