Xico Sá: fake news contra a esquerda sobre pedofilia é a nova 'mamadeira de piroca'

247 - O jornalista e escritor Xico Sá relacionou a acusação mentirosa de Jair Bolsonaro que disse que “a esquerda quer descriminalizar a pedofilia” com a “mamadeira de piroca”, divulgada pelos bolsonaristas nas eleições presidenciais de 2018 para difamar os candidatos de esquerda.

a nova mamadeira de piroca em construção https://t.co/MGMLJdqjTz — xico sá (@xicosa) July 15, 2020

Na matéria compartilhada por ele no Twitter, o jornal O Globo informa que o lutador Vitor Belfort compartilhou a postagem de Bolsonaro em que relaciona a esquerda com a pedofilia. Na postagem, Belfort diz: “eu apoio meu presidente jairmessiasbolsonaro e a sua equipe”.

Eu apoio meu presidente jairmessiasbolsonaro e a sua equipe.

- Enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50%… https://t.co/ekfQl4odJP — Vitor Belfort (@vitorbelfort) July 14, 2020

O jornal afirma que “a informação, no entanto, não é verdadeira, já que não há líderes da esquerda defendendo a pauta e o PL 236/2012, que contempla o tema e tramita no Senado desde 2012, é de autoria do ex-presidente e ex-senador José Sarney (MDB-AP)”.

A mentira propagada por Bolsonaro ainda foi compartilhada pela deputada Janaína Paschoal, liderança do golpe contra Dilma. “Eu entendo quando o Presidente diz que a esquerda busca descriminalizar a pedofilia”, afirmou. “Entendo, pois é muito comum os esquerdistas relativizarem sexo com menores de 14 anos. Há até decisões exculpando adultos que mantiveram relações sexuais com menores de 14 anos prostituídas”, afirmou.

Eu entendo quando o Presidente diz que a esquerda busca descriminalizar a pedofilia. Entendo, pois é muito comum os esquerdistas relativizarem sexo com menores de 14 anos. Há até decisões exculpando adultos que mantiveram relações sexuais com menores de 14 anos prostituídas. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 15, 2020

