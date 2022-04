Xico Sá: “que a mídia não normalize o fascismo pela 2ª eleição seguida”

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Xico Sá disse neste domingo pelo Twitter que seu “pedido de Páscoa” é “que a mídia não normalize pela segunda eleição seguida o fascismo”.

O escritor faz referência clara a 2018, quando os veículos de imprensa trataram Jair Bolsonaro, que defende ditadura e tortura, como um candidato equivalente a Fernando Haddad. O Estado de S.Paulo chegou a publicar um editorial intitulado “Uma escolha muito difícil”.

Mais cedo nesta sexta, Xico Sá cobrou postura do TSE sobre os fatos do dia: “O genocida puxa o caô sobre futuras possibilidades do WhatsApp e nisso desvia o foco do crime eleitoral da motociata eleitoral de hoje . E as autoridades do @TSEjusbr fazem cara de paisagem. Acorda, Justiça”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que a mídia não normalize pela segunda eleição seguida o fascismo. Meu pedido de Páscoa, pessach, passagem CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — xico sá (@xicosa) April 16, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O genocida puxa o caô sobre futuras possibilidades do WhatsApp e nisso desvia o foco do crime eleitoral da motociata eleitoral de hoje. E as autoridades do @TSEjusbr fazem cara de paisagem. Acorda, Justiça — xico sá (@xicosa) April 15, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE