Xuxa diz que agente desrespeitado por desembargador é “um exemplo”

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel usou suas redes sociais para elogiar e conduta do agente Hilário, que sofreu ataques verbais do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, no último sábado (18).

“Hilário ( meu eterno baixinho), nos que te agradecemos , vc é um exemplo. Bjs da tia Xuxa”, disse.

O magistrado arrumou confusão ao ser multado pelos agentes por descumprir um decreto municipal sobre uso obrigatório de máscaras faciais. Ele chamou o guarda de 'analfabeto', rasgou a multa e jogou o papel no chão. A Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ) pediu apurações sobre o caso e o desembargador terá um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos.De acordo com a desembargadora do TJ-SP Maria Lúcia Pizzotti, Siqueira pode ter cometido abuso de autoridade, injúria e desacato e tráfico de influência.





