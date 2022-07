YouTube decide manter no ar fala golpista de Bolsonaro a embaixadores

"Não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão", informou a plataforma edit

247 - O YouTube decidiu manter no ar a gravação da fala golpista de Jair Bolsonaro (PL) a embaixadores na segunda-feira (18). A plataforma informou à Folha de S. Paulo que o vídeo não viola suas políticas internas.

"Após revisão, não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado em 18 de julho no canal Jair Bolsonaro", diz o comunicado.

Na ocasião, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro, classificando-o, sem provas, como fraudulento.

A empresa decidiu no início desta semana derrubar uma live de Bolsonaro feita em 2021, na qual o chefe do governo federal também citava teorias conspiratórias contra as eleições e fazia ataques ao sistema de votação e à Justiça Eleitoral.

