YouTube derruba live de Bolsonaro disseminando notícias falsas sobre eleição para embaixadores

247 - O YouTube retirou do ar nesta quarta-feira (10) a live de 18 de julho do evento que Jair Bolsonaro reuniu embaixadores para levantar suspeitas infundadas e já desmentidas sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas.

Em nota o YouTube informou que não tolera discurso de ódio. “Nossa política de discurso de ódio proíbe conteúdo que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos. O discurso de ódio não é permitido no YouTube, e removeremos material sobre o esfaqueamento de Jair Bolsonaro que viole esta política se não fornecer contexto educacional, documental, científico ou artístico no vídeo ou áudio”, diz o documento.

Além da live com embaixadores,o YouTube também derrubou vídeos em que o chefe do Executivo questionava as circunstâncias da suposta facada que sofreu em 2018.

Nesta quarta-feira, a TV 247 foi surpreendida ao ter 15 de seus vídeos censurados pela plataforma, sob a alegação de “discurso de ódio”.

A remoção dos vídeos constitui censura e grave ataque à liberdade de expressão. Especialmente porque a essência do trabalho da TV 247, formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do Brasil , é justamente o combate ao discurso de ódio e ao fascismo.

