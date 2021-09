YouTube é palanque golpista para o 7 de setembro

Apesar de decisões judiciais, canais investigados seguem no ar exibindo anúncios. Quem ganha com isso? O Google edit

247 - No mês passado, a rede de youtubers de extrema direita que inflama a base bolsonarista tomou um duro golpe no bolso. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o YouTube suspendesse a monetização de 14 canais que divulgaram desinformação sobre urnas eletrônicas. O pedido foi feito pela Polícia Federal, que investiga a rede no inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal.

A rede de youtubers extremistas, no entanto, não esmoreceu: ela continua a convocar seguidores para o ato golpista de 7 de setembro. Folha Política, Universo, Ravox, Oswaldo Eustáquio, Vlog do Lisboa, Emerson Teixeira e Universo então entre os afetados pela medida.

Apesar da sanção, no entanto, eles permanecem em plena atividade, postando dezenas de vídeos com convocações para os atos golpistas de 7 de setembro – quase todos ainda precedidos por anúncios.

