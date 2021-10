Youtube já removeu 33 vídeos de Bolsonaro com fake news sobre a Covid-19

Última punição foi registrada na segunda-feira (25), quando Jair Bolsonaro publicou um vídeo associando as vacinas contra o coronavírus à Aids edit

247 - O YouTube removeu 33 vídeos publicados por Jair Bolsonaro neste ano devido à disseminação de notícias falsas sobre a Covid-19. De acordo com reportagem do Metrópoles, um outro vídeo foi retirado do ar por razões diversas.

A última remoção foi registrada na segunda-feira (25), quando o ex-capitão publicou um vídeo de uma live em que associava as vacinas contra o coronavírus à Aids. O Instagram e o Facebook também removeram o conteúdo de suas plataformas.

Entre os conteúdos removidos estão os que incentivam o uso do chamado “Kit Covid, composto por medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como a cloroquina e hidroxicloroquina.

