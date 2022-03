YouTube suspende Bia Kicis e bolsonarista pode perder canal definitivamente

Apoie o 247

247 - O YouTube suspendeu por 7 dias o canal da presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PSL-DF), por violação das diretrizes da comunidade. A extremista foi penalizada na última 6ª feira (25.fev) por compartilhar conteúdo com desinformação sobre vacinação infantil.

Com a medida, Kicis não poderá enviar vídeos ou fazer transmissões ao vivo por 7 dias. Ao Poder360, o YouTube informou que remove qualquer vídeo que “viole as suas diretrizes de desinformação médica”. Leia a íntegra da nota da empresa no final desta reportagem.

O canal da congressista tem 233 mil inscritos e 2.077 vídeos publicados. É a 2ª vez que Bia Kicis é penalizada pelo YouTube. Agora, se ela receber mais duas notificações da mesma natureza no prazo de 90 dias, corre o risco de perder o canal.

