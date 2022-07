YouTube vai remover vídeos com desinformação sobre aborto

Apoie o 247

ICL

247 - O YouTube disse nesta quinta-feira,21, que está combatendo publicações que contenham informações consideradas enganosas sobre o aborto. A plataforma informou que removerá vídeos considerados inseguros.

“A partir de hoje e aumentando nas próximas semanas, removeremos o conteúdo que fornece instruções sobre métodos inseguros de aborto ou promove falsas alegações sobre a segurança do aborto sob nossas políticas de desinformação médica”, disse a empresa em um tuíte.

A rede social também lançará uma plataforma de informações que será anexada a vídeos que tratam do tema para fornecer informações de autoridades de saúde locais e globais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Como todas as nossas políticas sobre tópicos de saúde/médicos, contamos com as orientações publicadas das autoridades de saúde”, disse o YouTube. “Priorizamos conectar as pessoas ao conteúdo de fontes autorizadas sobre tópicos de saúde e revisamos continuamente nossas políticas e produtos à medida que os eventos do mundo real se desenrolam”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O YouTube já possui políticas de desinformação em vigor para Covid-19, eleições e vacinas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE