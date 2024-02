YouTube voltará a monetizar canal da Jovem Pan após um ano e meio

A monetização do grupo de comunicação estava suspensa por "desinformação eleitoral e violações de diretrizes de publicidade da plataforma", de acordo com o Google edit

247 - A emissora Jovem Pan voltará a ser monetizada na plataforma do YouTube após um ano e meio, informa o colunista Gabriel Vaquer na coluna F5, da Folha de S. Paulo. O grupo de comunicação recebeu a confirmação na última sexta-feira (23).

A monetização da Jovem Pan estava suspensa por "desinformação eleitoral e violações de diretrizes de publicidade da plataforma", de acordo com o Google, empresa que detém o YouTube. Alinhada ao bolsonarismo, a emissora vinha propagando conteúdos que questionavam a legitimidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro durante as eleições de 2022.

De lá para cá, o grupo vive uma reformulação, com demissões de alguns dos principais comentaristas da grade do canal. Ainda de acordo com a Folha, após o hiato, a monetização deve voltar em março.

"Nós questionamos o Google sobre o que estava errado, e ajustamos como eles pediram. Temos certeza que iremos normalizar", disse o diretor de jornalismo da Jovem Pan, André Ramos, ao jornal, em dezembro.

