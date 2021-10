Youtuber bolsonarista diz à PF que aprendeu sobre fraude eleitoral em lives de Bolsonaro

Alvo do STF e do TSE, o youtuber bolsonarista José Bonito, cover de Roberto Carlos, também afirmou que não tem "conhecimento técnico" sobre o sistema eleitoral brasileiro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Alvo do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o youtuber bolsonarista José Bonito disse à Polícia Federal (PF) que se informou por meio das lives de Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. O bolsonarista afirmou que não tem "conhecimento técnico" sobre o sistema eleitoral. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

Bolsonaro é investigado por ter feito acusações sem provas de fraudes nas urnas eletrônicas. O depoimento de Bonito foi colhido no último dia 24 e os seus relatos estão no inquérito das milícias digitais.

Em uma live em 29 de julho, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral e citou informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Na semana seguinte, o TSE abriu um inquérito administrativo com o objetivo de apurar esses ataques.

PUBLICIDADE

Na semana seguinte, o ministro do STF Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no fake news, que tramita na Corte.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE