Youtuber de 20 anos morre em decorrência da Covid-19

A jovem Luciana de Farias tinha um canal no Youtube com mais de 150 mil inscritos, no qual mostrava sua rotina como estudante edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A estudante de Odontologia e youtuber Luciana de Farias, de 20 anos, morreu no sábado (2), no Rio de Janeiro, em decorrência da Covid-19. A família da jovem confirmou a informação nas redes sociais, mas não deu detalhes sobre a internação e o avanço da doença. A informação é do portal Istoé.

A jovem tinha um canal no Youtube com mais de 150 mil inscritos, no qual mostrava sua rotina como estudante. No Instagram, Luciana tinha mais de 50 mil seguidores no perfil profissional e mais 20 mil no perfil pessoal.

Nas redes sociais, a MFT School, escola especializada em cursos na área, lamentou a morte da aluna. “É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento da nossa querida aluna Luciana de Farias. Nosso muito obrigado pela parceria e carinho! Nossos sinceros sentimentos a toda a família, especialmente os pais, que tivemos a grata satisfação em conhecer. Muita força a todos.”

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE