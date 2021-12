YouTuber morre cinco dias após gravar vídeo para provar para seguidores que estava vivo

Cinco dias antes do acidente fatal, Tor Eckhoff publicou em seu canal um vídeo comemorando 57 anos e afirmando que não estava morto edit

247 - O youtuber Tor Eckhoff morreu, aos 57 anos, após o gelo sob o qual ele caminhava rachar e ele cair na água gelada, na sexta-feira (26), em Kongsberg, na Noruega. Apesar de ter sido resgatado com vida, ele não resistiu e morreu no sábado (27). A informação é do portal MSN.

Cinco dias antes do acidente fatal, Tor Eckhoff publicou em seu canal um vídeo comemorando 57 anos e afirmando que não estava morto. De acordo com a mídia internacional, o youtuber, acostumado a gravar vídeos em situações perigosas, sempre gravava em seu aniversário uma vídeo para dizer que estava vivo.

Nas redes sociais, a esposa de Tor, Tove Skjerven, lamentou a morte do marido. “Eles fizeram tudo que era possível para te trazer de volta, mas você já tinha ficado tempo demais dentro da água. Na noite de sábado estávamos ao seu lado quando os médicos desligaram as máquinas que o mantinham vivo. Obrigado por tudo o que você foi. Teremos ótimas memórias e não é possível expressar como sentiremos a sua falta”, escreveu.

