Zambelli perde quase 10 mil seguidores após criticar Bolsonaro

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) perdeu quase 10 mil seguidores no Instagram nesta quinta-feira (23), após criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em entrevista à repórter Carolina Linhares, da Folha de S. Paulo. A informação é da coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

A plataforma CrowdTangle, utilizada pela coluna, aponta que 3.231.666 usuários seguiam a deputada de extrema direita até ontem, mas, após a publicação da entrevista, o número caiu para 3.222.366 (9,3 mil a menos - e contando - até o presente momento).

As interações também passaram por forte abalo: ontem foram registradas 531,4 mil, número que caiu para apenas 86,5 mil até as 15h de hoje. A coluna acrescenta que a média diária do último mês foi de 387,1 mil interações.

