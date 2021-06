Zé de Abreu: hoje até a Globo é contra Bolsonaro

247 - O ator José de Abreu, que é abertamente crítico ao governo brasileiro, afirmou, neste domingo, 27, nas redes sociais, que “hoje até a Globo é contra Bolsonaro”.

Hoje até a Globo é contra o Bolsonaro. — José de Abreu (@zehdeabreu) June 27, 2021

A Rede Globo e Jair Bolsonaro tem entrado em importantes atritos nos últimos tempos. Na segunda-feira, 21, por exemplo, o chefe do Planalto surtou e agrediu uma repórter da Globo, mandando ela calar a boca. Na ocasião, também xingou a empresa.

No mesmo dia, reforçando a mudança recente de tom contra Bolsonaro, combinando com o clima de mobilizações pelo País, a Globo usou seu principal telejornal, o Jornal Nacional, para rebater com firmeza a agressão contra a repórter.

Em sua fala, William Bonner afirmou que a imprensa no Brasil não deixará de cumprir seu trabalho por conta dos “gritos” e da “intolerância” de Bolsonaro. Renata Vasconcellos disse que o chefe do Planalto, “descontrolado”, “insultou” a emissora.

Bolsonaro tem buscado prejudicar a Globo em detrimento de outras emissoras, favorecendo aquelas que apoiam o governo, como SBT, Record, etc.

