Zé de Abreu prevê que PDT abandonará Ciro para apoiar Lula: 'vem aí o pé na bunda'

247 - O ator José de Abreu está prevendo que “o PDT dará um chute na bunda do Ciro Gomes para apoiar Lula”.

Chegando o dia em que o @PDT_Nacional dará um chute na bunda do @cirogomes para apoiar @LulaOficial. — José de Abreu (@zehdeabreu) May 17, 2021

A declaração do ator ocorre após o presidente do PDT, Carlos Lupi, criticar Ciro Gomes, provável candidato do partido à presidência, que atacou o ex-presidente Lula (PT) novamente, chamando o líder petista de “maior corrupto da história”.

“Ciro e outros pensam diferente. Acham que é importante também bater no Lula para furar o bloqueio entre os dois. Eu não penso assim. Acho que o importante agora é salvar o Brasil de Bolsonaro. Numa segunda etapa, a gente faria o enfrentamento com Lula, no substantivo, apresentando um projeto de governo que a gente acredita ser melhor do que o dele. Mas cada um tem o direito de pensar diferente. É a cabeça dele. Eu respeito, mas penso diferente", afirmou ao portal O Antagonista.

