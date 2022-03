'Zelensky é o herói de uma mídia que deixou de lado o jornalismo', afirma Nassif

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif, editor do Jornal GGN, observa que o debate entre os comentaristas Jorge Pontual e Guga Chacra nesta segunda-feira (7), na GloboNews, foi “surpreendente” pelo fato de Pontual ter admitido “que Zelensky é uma criatura do bilionário russo Ihor Kolomoisky, inimigo de Putin e dono, entre outras empresas, do canal de televisão que o projetou. Mais ainda: admitiu que existe uma milícia nazista incorporada ao exército da Ucrânia – o Batalhão de Azov – também financiado por Kolomoisky”. Já Guga Chacra “erigiu Zelensky à condição de “heroico comediante”.

“Ficou claro, no comentário de Pontual e nos arroubos de Chacra, que a cobertura internacional não é vítima das fake news do Departamento de Estado: é parceira na sua elaboração. Os correspondentes, como Pontual, sabem que, na guerra, os Estados Unidos mentem tanto quanto a Rússia, que as informações de ambos os lados precisam ser recebidas com reservas, que o papel do jornalismo é filtrar, analisar todas as versões, separar o joio das notícias falsas de lado a lado, e apresentar ao seu público um produto honesto, mesmo com todas as limitações para se chegar aos fatos objetivos. E denunciar as manipulações de Zelensky – o ‘heróico comediante’ que quer jogar o mundo em uma guerra nuclear – não significa avalizar os abusos de Putin”, observa Nassif. “No entanto, o discurso recorrente, seja dos comentaristas da Globonews quanto dos veteranos da CNN, é que apenas os russos mentem”, completa.

Para ele, “mente a Rússia, mentem os Estados Unidos, mente a OTAN mas mentem, principalmente, os comentaristas que endossam as mentiras e sonegam do seu público as informações, mentindo tão sinceramente que acreditam que é jornalismo as verdades que sonegam ou as mentiras que reiteradamente mentem”.

