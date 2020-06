Zuckerberg diz que irá rever políticas do Facebook após mensagens opressivas de Trump

247 - O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que irá revisar as políticas da rede social. A declaração foi feita após a empresa ter sido criticada por não intervir em uma mensagem opressiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra manifestantes antirracistas no país.

"Quando os saques começam, as balas começam", escreveu Trump.

"Vamos revisar nossas regras que autorizam a discussão e a ameaça do uso da força por um Estado, para ver se devemos aprovar emendas", disse Zuckerberg a funcionários, que criticaram a empresa por não ter agido em relação a mensagem do mandatário norte-americano.

"[Isso inclui] o uso excessivo da força. Dada a delicada história dos Estados Unidos, isso requer atenção especial", acrescentou o CEO.

