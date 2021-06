1 bilhão de vacinas e 40 milhões de meninas na escola: as promessas do G7

"Mais um grande passo para vacinar o mundo", avaliou Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido edit

BBC News Brasil - O primeiro-ministro do Reino Unido confirmou no domingo (13-06) a promessa de repasse de mais de um bilhão de doses das vacinas para países mais pobres até 2022 - tanto diretamente quanto por meio do esquema de compartilhamento Covax.

Destas, 100 milhões de doses virão do Reino Unido.

É "mais um grande passo para vacinar o mundo", disse Johnson, em entrevista coletiva durante a cúpula do G7, realizada neste fim de semana na Cornualha, no sudeste da Inglaterra.

