1º lote de quase 10 mil vacinas da Pfizer-BioNTech chega a Portugal

Sputnik - Neste sábado (26), chegou a Portugal o primeiro lote de imunizantes da Pfizer-BioNTech composto por 9.750 doses destinadas aos profissionais de saúde dos principais centros hospitalares do país em Lisboa, Porto e Coimbra.

As vacinas colocadas em duas caixas estão armazenadas em umas instalações perto da cidade de Coimbra. A carga foi escoltada por forças policiais.

O processo de abertura da viatura que estava selada foi acompanhado por autoridades do governo encabeçadas pela ministra da saúde, Marta Temido, escreve portal Sapo24.

A vacinação em Portugal vai começar neste domingo (27) após que a Agência Europeia do Medicamento deu sinal verde à vacina da Pfizer para o uso emergencial.

O medicamento será administrado aos profissionais de saúde que se encontram na linha de frente no combate à COVID-19.

Entre o mês de dezembro e o primeiro trimestre de 2021 Portugal espera receber 1,2 milhão de doses.

Anteriormente as farmacêuticas Pfizer e a Moderna anunciaram que estão testando suas vacinas contra a cepa mutante do coronavírus que foi encontrada no Reino Unido e em outros países.

