100 dias de genocídio: Número de mortos por ataques de Israel contra Gaza passa de 24 mil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O número de mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, quando o conflito Israel-Hamas se intensificou, ultrapassou 24.100, informou o Ministério da Saúde do enclave nesta segunda-feira (15).



“Desde 7 de outubro, o número de mortos devido à agressão israelense ultrapassou 24.100 e 60.834 outros ficaram feridos”, disse o ministério.

Segundo o cientista político palestino Mkhaimer Abu Saada, após 100 dias de guerra contra Gaza, Israel fracassa em seus objetivos declarados, disse o analista à agência Sputnik.

continua após o anúncio

"Israel conseguiu matar ou ferir cerca de 4% dos palestinos na Faixa de Gaza e destruir cerca de 70% das casas e infraestrutura civil. Mas Israel até hoje não revidou o Hamas, não eliminou todo seu potencial militar, nem libertou seus reféns em Gaza através de força militar", observou.

Além do mais, a Resistência Palestina conseguiu determinar a agenda interna de Israel, semear discórdia entre sua liderança e fazer com que a opinião pública pressione o governo israelense a negociar com o Hamas.

continua após o anúncio

Todavia, com a maioria da população de Gaza expulsa das moradias e concentrada em uma área pequena perto da fronteira egípcia, sofrendo fome e epidemias, Israel de fato pode visar ocupar o território do enclave e o limpar da população, sugeriu o analista.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: