100 mil mortes: Estados Unidos chegam a número catastrófico por conta da Covid-19

Governado por um negacionista como o Brasil, os Estados Unidos prosseguem em genocídio paralelo diante da pandemia de covid-19. O país chegou à marca de 100 mil mortes nesta quarta-feira, 27, número equivalente à soma de mortos nas guerras da Coreia, do Vietnã, do Afeganistão e do Iraque edit

247 - Os EUA alcançaram a triste marca de 100 mil mortes pelo novo coronavírus. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. O patamar foi atingido em um período de três meses, o que resulta em uma média de mais de 1.100 mortes por dia.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “ele representa ainda mais que o dobro do previsto em meados de abril por Donald Trump, que disse na época que a doença deixaria cerca de 50 mil mortos no seu país. No início de maio, no entanto, o presidente americano, que de início minimizou a gravidade da Covid-19, admitiu que o saldo de mortes poderia chegar a 100 mil — ou seja, 30% das mais de 353 mil vítimas fatais provocadas pelo novo coronavírus no mundo inteiro.”

A matéria ainda informa que “o número de 100 mil se aproxima do total de mortos em quatro grandes conflitos travados pelos americanos desde o fim da Segunda Guerra Mundial: a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a Guerra do Iraque e a Guerra do Afeganistão. Nos quatro, foram 101.667 mortes. Fica também bem próximo dos óbitos provocados pela gripe de 1957/58: 116 mil.”

