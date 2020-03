12 padres morrem em 18 dias na cidade de Bermago e atendimento espiritual é suspenso

A Itália passa por um dos momentos mais dramáticos de sua história. A contaminação pelo coronavírus se alastrou com força e, em Bergamo, praticamente, todos os habitantes tiveram contato com a doença. Na cidade, 12 padres morreram, e a extrema-unção e outros atendimentos espirituais foram interrompidos edit

247 - A cidade de Bergamo, no norte da Itália, suspendeu o atendimento religioso aos infectados por coronavírus após perder 12 padres de 1º de março até esta quarta-feira.

Conforme noticiado pelo Brasil 247, a Itália registrou, nesta quarta-feira, 475 mortes em 24 horas, o número mais alto em um país até agora. O total de óbitos na Itália é de 2.978.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "todos eram da região, se contaminaram e morreram após contatos com pacientes que estavam internados por causa da Covid-19, a doença causada pelo novo vírus. A partir de agora, por decisão da igreja local, o conforto espiritual será feito somente por telefone ou streaming, conforme disse don Giulio Dellavite, secretário-geral da Diocese de Bergamo."

Dellavite afirmu: "a situação é trágica, não se pode mais sair de casa. Aqui estamos todos doentes. Todos tivemos contatos com infectados."

A matéria ainda sublinha que "o religioso conta que as residências da cidade estão cheias de pessoas doentes, com febre ou pneumonia, e que a recomendação é que elas procurem o hospital só se sentirem insuficiência respiratória. Dellavite diz acreditar que o número de mortos na cidade seja bem maior do que o registrado oficialmente no balanço do governo italiano."