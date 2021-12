120 mil menores desacompanhados tentaram cruzar fronteira dos EUA em 2021

Apoie o 247

ICL

247 - O Escritório de Reassentamento de Refugiados advertiu que o número de menores desacompanhados que chegam aos EUA deve aumentar em 2022. Os Estados Unidos receberam mais de 120.000 migrantes menores desacompanhados neste ano.

O número destaca a crise migratória enfrentada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

As autoridades dos Estados Unidos já estariam preparando diversos mecanismos para a retenção de migrantes nos estados do Novo México e Carolina do Norte. (Com informações da Telesur).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE