Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O 19º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) concluiu sua sétima sessão plenária em Beijing nesta quarta-feira com um comunicado emitido.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, fez um importante discurso na sessão de quatro dias, que foi presidida pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh.

Foi decidido na sessão plenária que o 20º Congresso Nacional do PCCh será aberto em 16 de outubro em Pequim. Encomendado pelo Birô Político do Comitê Central do partido, Xi Jinping entregou um relatório de trabalho.

A sessão plenária também discutiu e aprovou um relatório do 19º Comitê Central do partido ao 20º Congresso Nacional do PCCh, um relatório de trabalho da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh ao congresso, bem como uma emenda aos seus Estatutos.

Os três documentos serão apresentados no próximo congresso para exame e deliberação, segundo o comunicado.

Durante a sessão, Xi Jinping fez comentários explicativos sobre o projeto de relatório do 19º Comitê Central do PCCh ao 20º Congresso Nacional do PCCh. Wang Huning explicou sobre o projeto de emenda aos Estatutos do partido.

A sétima sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh foi aberta em Beijing em 9 de outubro, com 199 membros e 159 suplentes presentes. Membros da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh e altos funcionários de departamentos relacionados também estiveram presentes sem direito a voto.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.