20º Comitê Central do Partido Comunista da China realizará 2ª sessão plenária

Rádio Internacional da China - A 2ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) será realizada entre os dias 26 e 28 de fevereiro em Beijing. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, presidirá a reunião.

A decisão foi formulada nesta terça-feira (21) numa reunião convocada pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh. Na ocasião, os participantes deliberaram sobre o relatório de trabalho que o Birô Político encaminhou ao Comitê Central, além do Plano de Reforma Institucional do Partido e do Estado.

