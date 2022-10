20º Congresso Nacional do PCCh analisará 'minuciosamente situação interna e externa’, diz porta-voz

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - O porta-voz do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, Sun Yeli, declarou neste sábado, 15, que os delegados eleitos analisarão “minuciosamente a situação interna e externa”, destacando que a reunião deste ano ocorrerá em um “tempo crítico”.

Falando a jornalistas reunidos no Centro de Imprensa do 20º Congresso, em Pequim, Sun enalteceu o ‘Pensamento de Xi Jinping Sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Época’, uma das filosofias guiantes do PCCh. Baseando-se nestes princípios, o 20º Congresso “formulará programas de ação e grandes políticas sob uma perspectiva estratégica”, disse o porta-voz.

A reunião servirá para “erguer a grande bandeira do socialismo com características chinesas”, afirmou. Ainda segundo o porta-voz, o 20º Congresso também motivará a China a superar os desafios econômicos que enfrenta.

Questionado sobre o desempenho da economia chinesa, relativamente mais fraco que em anos anteriores, ele observou que as bases para o crescimento de longo prazo permanecem estáveis.

O porta-voz destacou que a economia chinesa foi responsável por cerca de 30% do crescimento global na última década. “Considerando o tamanho da economia chinesa, não é fácil manter essas taxas à medida que também nos direcionamos ao crescimento de alta qualidade”.

Nesse sentido, Sun afirmou que, apesar de o crescimento econômico ser um indicador importante do desenvolvimento, problemas de longo prazo também precisam ser solucionados.

“A economia chinesa está se movendo na direção da alta qualidade e eficiência, com maior sustentabilidade e segurança”, disse ele, enfatizando que “o desenvolvimento da China encontra condições favoráveis”. “Os fundamentos para o crescimento de longo prazo permanecem inalterados”, assegurou.

