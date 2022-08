45 milhões de britânicos podem ser atingidos por pobreza energética até janeiro, revela novo estudo

Crise do custo de vida no Reino Unido vai custar até £ 4.200 (cerca de R$ 26.116) anualmente para famílias britânicas em janeiro de 2023, mais de 3x o valor do início de 2022 edit

Sputnik Brasil - Pelo menos 45 milhões de britânicos podem estar à beira da pobreza energética até janeiro de 2022 devido ao iminente aumento do limite de preços da energia, revelou uma nova pesquisa.

O estudo realizado pela Universidade de York também sugeriu que 86,4% dos casais aposentados devem enfrentar a pobreza energética na mesma data.

Além disso, a pesquisa revelou uma variação regional significativa quando se trata da crise de custo de vida pela qual os britânicos estão passando atualmente.

De acordo com o estudo, cerca de 57,9% dos lares no sudeste do país deverão pagar contas de energia exorbitantes até janeiro, em comparação com 70,9% e 76,3% no centro-oeste e na Irlanda do Norte, respectivamente.

Pobreza de combustível, ou pobreza energética, é um termo usado para descrever as famílias que precisam gastar mais de 10% de sua renda disponível em energia doméstica para manter um padrão adequado de aquecimento.

A pesquisa da Universidade de York foi precedida pela consultoria Cornwall Insight, sugerindo que as contas anuais de energia para os britânicos podem chegar a £ 4.200 em janeiro, um aumento considerável em comparação com a previsão anterior do grupo de £ 3.615 (cerca de R$ 22.456).

O secretário do gabinete paralelo de Mudanças Climáticas e Net Zero, Ed Miliband, descreveu os números como "chocantes", afirmando que "mostram toda a escala da emergência nacional que pode se desenrolar, a menos que o governo conservador aja para congelar as contas de energia".

"Esta é uma crise que não ameaçará apenas os mais vulneráveis, mas também as famílias de renda média e os aposentados em todo o país, que estarão desesperados sobre como vão passar este inverno. Simplesmente não podemos permitir que o povo britânico sofra dessa maneira", acrescentou.

As observações vêm depois que as taxas de inflação no Reino Unido atingiram uma alta de 10,1% em 40 anos. O aumento foi desencadeado pelos preços recordes do combustível, bem como pelo aumento do custo de alimentos, roupas e móveis.

Os ministros do governo do Reino Unido alertaram anteriormente que as "sanções severas" que os países ocidentais aplicaram à Rússia logo após Moscou lançar sua operação militar especial na Ucrânia teriam um efeito indireto no custo de vida na Grã-Bretanha, enquanto os cidadãos deveriam estar preparados para levar um "golpe econômico".

