64% dos democratas acreditam que Biden não deveria tentar reeleição em 2024: pesquisa

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em 33% edit

Apoie o 247

ICL

247 - A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em 33%, enquanto 64% dos democratas acreditam que ele não deveria tentar a reeleição em 2024, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo New York Times, em parceria com o Siena College.

Apenas 13% dos estadunidenses afirmaram que Biden, o pleiteante à reeleição mais fraco em décadas, conduz o país pela direção certa.

94% dos eleitores democratas com menos de 30 anos afirmaram que prefeririam um candidato diferente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A idade de Biden, 79, foi citada por 33% dos dems que preferem outro candidato, enquanto outros 32% citaram seu desempenho fraco na Casa Branca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE