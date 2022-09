81,5% dos russos confiam em Putin, diz pesquisa

Trabalho do presidente Vladimir Putin é aprovado por 78,3% da população, diz pesquisa do Centro de Pesquisa de Opinião Pública de Toda a Rússia edit

TASS - O nível de confiança dos cidadãos russos no presidente Vladimir Putin aumentou 1,2 ponto percentual em uma semana, chegando a 81,5%, segundo o Centro de Pesquisa de Opinião Pública de Toda a Rússia, que divulgou na sexta-feira(16) os resultados de uma pesquisa realizada de 5 a 11 de setembro com 1.600 entrevistados com mais de 18 anos.

"Quando perguntados sobre [sua] confiança em Vladimir Putin, 81,5% dos entrevistados responderam positivamente (+1,2 pontos percentuais em uma semana). O nível de aprovação do trabalho do presidente russo foi de 78,3% (+1,5 pontos percentuais na semana)", observou o relatório.

O trabalho do governo russo foi aprovado por 51,6% dos entrevistados (+0,9 pontos percentuais), enquanto os esforços do primeiro-ministro Mikhail Mishustin foram aprovados por 52,5% dos entrevistados (+1 ponto percentual em uma semana). O relatório especificou que o primeiro-ministro tem a confiança de 63,3% dos entrevistados (+1,8 pontos percentuais ao longo da semana).

Os entrevistados também expressaram suas opiniões sobre a liderança das facções parlamentares da Rússia. Assim, 32,9% confiam no líder da CPRF Gennady Zyuganov (+2,1 pontos percentuais por semana), Sergey Mironov, o líder de A Just Russia - For Truth, ganhou 30% (+0,1 pontos percentuais em uma semana), o líder do The New People O partido Alexey Nechaev recebeu 9,1% (-1 ponto percentual ao longo da semana), enquanto o líder do LDPR, Leonid Slutsky, obteve 18,7% (+2,2 pontos percentuais por semana).

O nível de apoio ao partido Rússia Unida ficou em 40,7% (+1,3 pontos percentuais em uma semana), com a CPRF apoiada por 10,3% (sem alterações). Os números do partido New People chegaram a 4,1% (-0,1 pontos percentuais por semana), enquanto o Partido Liberal Democrata da Rússia (LDPR) obteve 7,5% (-0,8 pontos percentuais em uma semana), e A Just Russia - For Truth foi apoiado por 5,8% (-0,4 pontos percentuais na semana).

