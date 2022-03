90% dos que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - Dez milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar suas casas devido à guerra “devastadora” da Rússia, declarou neste domingo, 20, o alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi.

“A guerra na Ucrânia é tão devastadora que 10 milhões de pessoas fugiram, deslocadas internamente ou refugiadas no exterior”, declarou Grandi no Twitter. “Entre as responsabilidades daqueles que fazem a guerra, em todo o mundo, está o sofrimento infligido aos civis que são forçados a fugir de suas casas”, acrescentou.

Cerca de 90% dos que fugiram são mulheres e crianças. Os homens com entre 18 e 60 anos podem ser convocados para servir no Exército e não podem deixar o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE