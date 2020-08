A caminho de uma vacina cubana contra Covid-19

247 - Os cientistas da BioCubaFarma estão avançando na busca de uma vacina contra a Covid-19 e tenho certeza de que o conseguirão, disse o presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

O Doutor em Ciências Eduardo Martínez Díaz, presidente do grupo empresarial BioCubaFarma, destacou que conseguir uma vacina eficaz é uma prioridade para todo o sistema de ciência e inovação desta organização. “Hoje, no Finlay Institute, vemos como o progresso sólido e acelerado foi feito neste projeto".

“Estes desenvolvimentos são sem dúvida encorajadores e iremos cumprir todas as etapas necessárias para um projeto deste tipo”. Ao mesmo tempo, alertou que o cumprimento estrito das medidas de saúde continua a ser a melhor e mais eficaz vacina no momento.

O Finlay Vaccine Institute trabalha com quatro vacinas candidatas que se baseiam nas plataformas tecnológicas que a instituição possui para outras vacinas, o que garante que tenham capacidade produtiva para assumir posteriormente a introdução de qualquer vacina de sucesso no país, segundo informações da televisão cubana.

Parceria com a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira que seu país conseguiu ser o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus.

A vacina russa Sputnik V foi apresentada, relata a agência Sputnik, evocando memórias do lançamento chocante do satélite soviético em 1957, que abriu espaço para a exploração humana.

O Fundo de Investimento Direto da Rússia recebeu pedidos de mais de 20 países para a compra de um bilhão de doses da vacina contra o coronavírus, segundo o chefe da entidade, Kiril Dmitiyev, citado pela agência tass.

Em videoconferência com diversos meios de comunicação, Dmitriyev elogiou a preparação científica de Cuba e seu trabalho na luta contra a pandemia, após anunciar no mês passado que o fundo poderia cooperar com a ilha para a produção conjunta de medicamentos contra a doença.

A Rússia poderia coordenar a produção em Cuba de sua vacina contra o coronavírus sars-cov-2, que causa a pandemia covid-19, até novembro próximo, considerou Dmitriyev.

Informações do Granma.



