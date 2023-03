A confiança do povo é minha força motriz e uma grande responsabilidade, diz Xi Jinping

Eleito presidente do país pela terceira vez, Xi Jinping agradeceu em primeiro lugar os representantes e o povo de todas as etnias de todo o país edit

Rádio Internacional da China - Na reunião de encerramento da primeira sessão anual da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) da China realizada hoje (13) em Beijing, o presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um importante discurso.

Eleito presidente do país pela terceira vez, Xi Jinping agradeceu em primeiro lugar os representantes e o povo de todas as etnias de todo o país. Ele enfatizou que a confiança do povo é a maior força motriz para seguir em frente e também uma grande responsabilidade.

“Irei cumprir fielmente os deveres conferidos pela Constituição, considerando as necessidades do Estado como minha missão e os interesses do povo como norma, e trabalhar com toda dedicação e honestidade para não defraudar as expectativas de todos os representantes e do povo de todas as etnias do país”, acrescentou Xi Jinping.

