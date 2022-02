"A guerra vai durar", prevê Macron sobre conflito entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

247 com Júlia Portela, Metrópoles - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado (26) que a guerra da Ucrânia deve demorar a terminar. Declaração foi dada em visita do mandatário à feira anual de agricultura francesa, um dos principais eventos no calendário político do país.

“Se posso dizer uma coisa nesta manhã é que essa guerra vai durar… Essa crise vai durar, essa guerra vai durar e todas as crises que virão com ela terão consequências duradouras”, afirmou. “Devemos nos preparar”.

Macron também voltou a demonstrar apoio à Ucrânia e criticar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. “A guerra voltou à Europa. Isso foi uma escolha unilateral do presidente Putin, em uma situação humanitária trágica, um povo que resiste e uma Europa que está aqui e resistindo ao lado do povo ucraniano”, completou.

