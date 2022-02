"A imagem do Brasil é irrecuperável com este governo", diz pesquisador de Harvard

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisador na universidade de Harvard e conselheiro internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), Hussein Kalout, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que a imagem do Brasil no exterior "é irrecuperável" com o governo Jair Bolsonaro (PL) e disse que as viagens internacionais do ex-presidente Lula (PT) no último ano mostram disposição dos países para dialogar com o Brasil.

Segundo Kalout, Bolsonaro colocou o Brasil "contra o mundo". "O governo Bolsonaro se caracteriza pela ausência da diplomacia presidencial. O mandato tem sido caracterizado pelo isolamento do Brasil nas relações internacionais. O isolamento foi uma opção. O Brasil passou a se contrapor ao diálogo coletivo, a atacar o sistema multilateral, a defender diretrizes que contrariam o senso comum, por exemplo, na questão do meio ambiente".

De acordo com o especialista, "todos estão aguardando o governo Bolsonaro terminar para retomar uma agenda de grande porte com o Brasil. As viagens do ex-presidente Lula foram um sinal claríssimo de que existe desejo de dialogar com o Brasil, mas não com Bolsonaro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Tanto os europeus, como os asiáticos, americanos, todos acreditam que o potencial de convergência seria muito maior com um novo governo brasileiro de perfil mais democrático, mais preocupado com o tema das mudanças climáticas. A reeleição de Bolsonaro é vista como uma continuidade do imobilismo do Brasil. O que se vê de fora é um governo enfraquecido e impopular", complementou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE