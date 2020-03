‘A Itália nos abandonou’, diz italiano que ficou 36h preso com cadáver da irmã

247 - Italiano irmão de uma mulher que morreu em casa após contrair coronavírus, publicou no início desta semana um vídeo nas redes sociais implorando as autoridades italianas a coletarem o cadáver de sua irmã.

Agentes funerários e até o hospital de Nápoles se recusassem a buscar o corpo da mulher, segundo reportagem do Estado de S. Paulo. "Minha irmã está morta na cama. Eu não sei o que fazer. Eu não posso lhe dar o funeral que ela merece porque todas as instituições me abandonaram”, disse o Luca Franzese, no Facebook.

"Nós fomos arruinados. A Itália nos abandonou. Vamos ficar fortes juntos. Por favor, compartilhem esse vídeo em todos os lugares", disse. Agentes funerários com roupas de proteção chegaram à sua casa após 36 horas de espera e retiraram o corpo para o cemitério local, onde a mulher foi enterrada sem um funeral. A família, entretanto, ficou de quarentena em casa, por causa da doença.

De acordo com Franzese, sua irmã sofria de epilepsia e ele insistiu para que ela fizesse exames do coronavírus. “Para mantê-la viva, eu tentei ressuscitação boca-a-boca. Ninguém se importou”, afirmou. Porém, Luca não contraiu o vírus.