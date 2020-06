A luta da China pela construção de uma 'sociedade moderadamente próspera'

Uma das metas históricas do Partido Comunista da China e do governo nacional é a construção de uma "sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos" edit

247 - Foi publicado nesta segunda-feira (1º/6) um artigo do presidente chinês, Xi Jinping, sobre o fortalecimento das áreas ainda débeis no quadro dos esforços para a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

O texto de Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, é publicado na 11ª edição da Revista Qiushi, veículo de imprensa de teoria política e ideologia. .

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC, com esforços focados nas aspirações do povo por uma vida melhor, o PCC superou as dificuldades para avançar, realizando conquistas históricas na construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, diz o artigo.

No geral, a China alcançou basicamente esse objetivo, com esforços contínuos feitos por gerações de pessoas desde que a liderança do país apresentou a visão estratégica de uma sociedade moderadamente próspera nos primeiros dias de reforma e abertura, iniciada em dezembro de 1917.

Os resultados têm sido ainda melhores do que o esperado, afirma Xi.

Observando que ainda existem algumas áreas débeis na construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos que precisam ser fortalecidas com esforços imediatos, o artigo pede medidas direcionadas para acabar com os elos fracos.

O critério para uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos deve incluir não apenas indicadores quantitativos, mas também uma avaliação cuidadosa dos padrões de vida reais e do sentimento de realização da população, aponta.

Salientando a necessidade de identificar e fazer um balanço das fraquezas que devem ser superadas e tarefas que devem ser concluídas, o artigo enfatiza que o foco para a fixação dos elos fracos deve estar na população carente composta de idosos, frágeis, doentes e portadores de deficiência, nas regiões de extrema pobreza e áreas como proteção ambiental, serviços públicos e infraestrutura onde as fraquezas são proeminentes.

No artigo são apresentadas as principais tarefas para corrigir as fraquezas, incluindo a integral realização da meta de erradicação da pobreza, resolução de problemas de destaque relacionados à poluição ambiental nas principais áreas, avanço do trabalho sobre o bem-estar das pessoas e melhoria dos mecanismos de segurança social.

"A construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos envolve uma ampla gama de questões, porém, o fortalecimento das áreas débeis é uma tarefa que deve ser cumprida", sublinha o artigo.

Informações da Xinhua.



