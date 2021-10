“A maioria que tem consciência ambiental é de esquerda”, admite Mourão

A fala vem no contexto da viagem de Jair Bolsonaro à reunião do G20, em Roma, na Itália, após recusar comparecimento à COP-26, em Glasgow, na Escócia edit

Portal Fórum - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, foi acometido por um surto de sinceridade nesta sexta-feira (29). Ao sair do seu local de despacho, em Brasília, o militar que comanda o país na ausência de Jair Bolsonaro disse a um grupo de jornalistas que as pessoas que têm consciência ambiental são do campo ideológico da esquerda.

“A gente sofre crítica, eu já falei, por três fatores: existe a questão política, já que o nosso é um governo de esquerda, a maioria das pessoas que tem realmente uma consciência ambiental são de esquerda, então há crítica política embutida nisso aí”, admitiu o general da reserva.

A fala vem no contexto da viagem de Jair Bolsonaro à reunião do G20, em Roma, na Itália, após recusar comparecimento à COP-26, em Glasgow, na Escócia, onde estão sendo tratados assuntos sobre o clima. O mandatário brasileiro está sofrendo com protestos de vários tipos na terra da pizza, onde é visto como um extremista de direita que impõe políticas devastadoras ao meio ambiente e apoia violações aos direitos humanos.

