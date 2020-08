A Rússia está disposta a cooperar com a China e a Huawei na tecnologia 5G

A Rússia está pronta para cooperar com a China e com a Huawei, a gigante chinesa das telecomunicações, na tecnologia 5G, conforme anunciado neste domingo pelo chanceler russo, Sergey Lavrov, em um fórum educacional para jovens edit

247 - O chanceler russo Sergey Lavrov manifestou a disposição de cooperar com a China no uso da tecnologia 5G. Ele garantiu que Moscou não seguirá "o exemplo dos americanos", que - disse - "simplesmente exigem não cooperar em 5G com a China, em particular com a Huawei".

“Não temos esses hábitos e costumes”, enfatizou o diplomata, especificando que a Rússia, pelo contrário, tem interesse em interagir com outros países, “para criar juntos e introduzir tecnologias modernas na vida prática”.

Informações da RT

